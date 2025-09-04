Обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 32 тысяч человек

04 сентября 2025, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 32 тысяч человек с начала года прошли обучение в школах сахарного диабета, открытых при медучреждениях Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На занятиях в этих школах врачи рассказывают пациентам с диабетом, как правильно питаться, считать углеводы, корректировать дозы инсулина, делать инъекции, а также как правильно «читать» анализы на уровень глюкозы в крови.





«Пациентам, особенно тем, у кого диабет выявили недавно, может быть нелегко адаптироваться к новой жизни. Поэтому в Московской области для них организовано обучение в специальных школах. С начала года это обучение прошли уже более 32 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.