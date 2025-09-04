Достижения.рф

«Просто осмотр»: Подруга Петросяна рассказала правду о его здоровье

Ирина Гвоздева пресекла слухи о здоровье Евгения Петросяна
Евгений Петросян (Фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Заслуженная артистка России Ирина Гвоздева опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации юмориста Евгения Петросяна.



В беседе с «NEWS.ru» Гвоздева заявила, что артист находится дома, а не в медицинском учреждении.

«С Петросяном всё нормально. Да, он обращался к врачам, ему давно сделали стентирование сосудов сердца, были проблемы с клапаном, поэтому он периодически проходит осмотры у врачей», — рассказала Ирина.
Гвоздева добавила, что недавний визит юмориста в больницу носил плановый характер. Артистка опровергла информацию о возможном ухудшении самочувствия Евгения Петросяна, в которой сообщалось, что он был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за болей в груди и одышки.

Напомним, что до попадания в больницу Евгений Петросян шокировал поклонников болезненной худобой.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

