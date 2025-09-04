«Просто осмотр»: Подруга Петросяна рассказала правду о его здоровье
Ирина Гвоздева пресекла слухи о здоровье Евгения Петросяна
Заслуженная артистка России Ирина Гвоздева опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации юмориста Евгения Петросяна.
В беседе с «NEWS.ru» Гвоздева заявила, что артист находится дома, а не в медицинском учреждении.
«С Петросяном всё нормально. Да, он обращался к врачам, ему давно сделали стентирование сосудов сердца, были проблемы с клапаном, поэтому он периодически проходит осмотры у врачей», — рассказала Ирина.Гвоздева добавила, что недавний визит юмориста в больницу носил плановый характер. Артистка опровергла информацию о возможном ухудшении самочувствия Евгения Петросяна, в которой сообщалось, что он был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за болей в груди и одышки.
Напомним, что до попадания в больницу Евгений Петросян шокировал поклонников болезненной худобой.
