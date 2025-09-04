В Подмосковье выросло производство кисломолочной продукции

04 сентября 2025, 12:13

оригинал Фото: медиасток.рф

Предприятия Московской области выпустили за семь месяцев текущего года почти 283 тысячи тонн кисломолочной продукции, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





В Центральном федеральном округе подмосковные компании выпускают около 43% всех кисломолочных продуктов. А в общероссийском производстве доля Московской области составляет 17%.





«Ведущими предприятиями по выпуску кисломолочной продукции в Подмосковье являются компании «Рузское молоко», «МилкЭкспорт», «Братья Чебурашкины» и «Эйч Энд Эн», — говорится в сообщении.