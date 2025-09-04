Спасатели на руках вынесли из подмосковного леса женщину с инсультом

04 сентября 2025, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

59-летнюю женщину разбил инсульт во время похода за грибами у деревни Молзино Богородского округа. Пострадавшую вынесли на руках из леса работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу спасения «Система-112» обратилась очевидица. Она рассказала, что наткнулась в лесу на неподвижно лежащую женщину.





«Спасатели немедленно выехали на вызов. Ситуацию осложняло то, что женщина находилась в труднодоступном месте. Подъехать туда было невозможно, так что спасатели вместе с медиками прошли пешком, оказали женщине первую помощь, а затем более двух километров несли её на носилках к машине скорой помощи», — говорится в сообщении.