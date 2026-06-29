Обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли около 33 тыс. человек

29 июня 2026, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 33 тысячи пациентов с сахарным диабетом прошли обучение в специальных школах, действующих в Московской области, с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В школах людей учат, как контролировать уровень глюкозы в крови, правильно питаться, рассчитывать количество углеводов, использовать средства самоконтроля и распознавать возможные осложнения.





«Всего в Московской области работают 129 амбулаторных школ сахарного диабета для взрослых и 32 — для детей. Кроме того, ведётся обучение пациентов в стационарах», — отметил зампред подмосковного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.