В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли шесть подмосковных команд

29 июня 2026, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Шесть команд будут представлять Московскую область в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Финал проведут в Мастерской управления «Сенеж» 5-8 июля. За победу сразятся 330 команд, 300 из которых выбрали по итогам окружных полуфиналов, а ещё 30 — по результатам выполнения дополнительных заданий.





«Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и все ближе знакомились с историей своего рода. Совсем скоро в Москве пройдет финал конкурса. (…) За каждой семьей — своя история. Но всех объединяет одно: они являются примером того, как важно быть вместе, держаться друг друга и передавать традиции», — заявил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.