В Московской области по нацпроекту отремонтируют 100 км покрытия опорной сети

29 июня 2026, 10:54

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье на 16 участках региональных дорог заменят более 100 километров асфальтобетонного покрытия опорной сети по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Такие данные привели в пресс-службе Минтранса региона.





Всего за сезон отремонтируют более 50 участков региональных автодорог, входящих в опорную сеть Московской области.

«Суммарная протяжённость этих дорог превышает 220 километров. Специалисты Мосавтодора уже завершили укладку около 67 километров на 20 участках в 15 округах. Тем самым обеспечен комфортный проезд автомобилистов к населённым пунктам и объектам инфраструктуры», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба Минтранса МО



«Поэтому приведение её участков в нормативное состояние – одна из ключевых задач. Обновление покрытия и обустройство инфраструктуры на таких участках напрямую повышают безопасность и комфорт жителей, поддерживают бесперебойную транспортную связанность и развитие экономики Подмосковья», – добавил министр.