В Московской области по нацпроекту отремонтируют 100 км покрытия опорной сети
В Подмосковье на 16 участках региональных дорог заменят более 100 километров асфальтобетонного покрытия опорной сети по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Такие данные привели в пресс-службе Минтранса региона.
Всего за сезон отремонтируют более 50 участков региональных автодорог, входящих в опорную сеть Московской области.
«Суммарная протяжённость этих дорог превышает 220 километров. Специалисты Мосавтодора уже завершили укладку около 67 километров на 20 участках в 15 округах. Тем самым обеспечен комфортный проезд автомобилистов к населённым пунктам и объектам инфраструктуры», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Он назвал опорную сеть транспортным каркасом региона. По этим дорогам проходит основной объём перевозок пассажиров и грузов.
«Поэтому приведение её участков в нормативное состояние – одна из ключевых задач. Обновление покрытия и обустройство инфраструктуры на таких участках напрямую повышают безопасность и комфорт жителей, поддерживают бесперебойную транспортную связанность и развитие экономики Подмосковья», – добавил министр.Как отметили в ведомстве, всего к осени в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок более 150 участков региональной сети общей протяжённостью свыше 560 километров. На всех объектах также нанесут разметку и укрепят обочины.