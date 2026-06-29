Брынцалов назвал две причины запрета продажи топлива детям в Подмосковье
Главной причиной введения запрета на продажу топлива несовершеннолетним в Московской области стал рост числа ДТП с подростками на питбайках. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Часто дети и подростки выезжают на питбайках на дороги с транспортным потоком. Помимо этого, они используют технику в парках или на просёлочных дорогах.
«Из года в год мы фиксируем жалобы от жителей и рост количества аварий с участием несовершеннолетних на питбайках. Причём статистика только растёт. В прошлом году произошло почти 600 таких ДТП, жертвами стали 10 детей. В этом году зафиксировано уже свыше 200 аварий, два ребёнка погибли», – сказал Брынцалов в интервью ТАСС.По его словам, есть и вторая причина введения запрета.
«Сегодня мы часто видим, что дети подвержены влиянию мошенников, которые заставляют их купить топливо и что-то поджечь. Тут точно необходим механизм регулирования», – отметил Брынцалов.Ранее сообщалось, что депутаты Московской областной думы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов на территории региона. Он вступит в силу с сентября этого года.
За нарушение предусмотрен штраф. Для физических лиц его размер составит 5000 рублей, для должностных лиц – 50 000, для юрлиц – 100 000 рублей.
Исключения сделали для подростков, имеющих официальное право управлять мопедами или лёгкими мотоциклами. Сотрудники автозаправочных станций будут обязаны проверять документы.