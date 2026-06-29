Брынцалов назвал две причины запрета продажи топлива детям в Подмосковье

29 июня 2026, 10:32

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Главной причиной введения запрета на продажу топлива несовершеннолетним в Московской области стал рост числа ДТП с подростками на питбайках. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





Часто дети и подростки выезжают на питбайках на дороги с транспортным потоком. Помимо этого, они используют технику в парках или на просёлочных дорогах.

«Из года в год мы фиксируем жалобы от жителей и рост количества аварий с участием несовершеннолетних на питбайках. Причём статистика только растёт. В прошлом году произошло почти 600 таких ДТП, жертвами стали 10 детей. В этом году зафиксировано уже свыше 200 аварий, два ребёнка погибли», – сказал Брынцалов в интервью ТАСС.

«Сегодня мы часто видим, что дети подвержены влиянию мошенников, которые заставляют их купить топливо и что-то поджечь. Тут точно необходим механизм регулирования», – отметил Брынцалов.