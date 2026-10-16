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Водителям Красногорска напомнили о правилах перевозки детей

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическое мероприятие, направленное на снижение травматизма детей в ДТП, провели сотрудники Госавтоинспекции в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Инспекторы рассказывали водителям о необходимости использования детских кресел и ремней безопасности.

«Участникам акции объяснили, как правильно подобрать удерживающее устройство под рост и вес ребенка и как надёжно закрепить его в салоне машины», — говорится в сообщении.
Детям сотрудники ГАИ дарили полезные подарки — мешки для сменной обуви и светоотражающие аксессуары.

Ранее сообщалось, что ученики школы № 35 «Вектор успеха» Раменского муниципального округа создали систему умного земледелия — агродром.
Лев Каштанов

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