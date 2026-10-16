Водителям Красногорска напомнили о правилах перевозки детей
Профилактическое мероприятие, направленное на снижение травматизма детей в ДТП, провели сотрудники Госавтоинспекции в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Инспекторы рассказывали водителям о необходимости использования детских кресел и ремней безопасности.
«Участникам акции объяснили, как правильно подобрать удерживающее устройство под рост и вес ребенка и как надёжно закрепить его в салоне машины», — говорится в сообщении.Детям сотрудники ГАИ дарили полезные подарки — мешки для сменной обуви и светоотражающие аксессуары.
Ранее сообщалось, что ученики школы № 35 «Вектор успеха» Раменского муниципального округа создали систему умного земледелия — агродром.