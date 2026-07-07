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Обустройство «народных троп» в деревне Кашино завершат до конца июля

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В деревне Кашино Волоколамского муниципального округа начались работы по благоустройству. Стартовало обустройство трёх народных троп по губернаторской программе «Пешком», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Работы ведут на улице Ленина. Общая протяжённость «народных троп» составит 384 метра.

«Завершён демонтаж – снят верхний слой грунта, убраны старые тротуарные плиты. Следующим этапом станет укладка песчаной подушки и щебня. После этого дорожки покроют новым асфальтобетоном. Проект также предусматривает установку вдоль дорожек бортового камня и восстановление газонов в местах проведение работ», – рассказали в администрации.
Завершить обустройство троп в деревне планируют до конца июля.

Всего в этом году обновят девять подобных пешеходных дорожек. В прошлом году по этой программе благоустроили пять «народных троп».
Лора Луганская

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