Обустройство «народных троп» в деревне Кашино завершат до конца июля
В деревне Кашино Волоколамского муниципального округа начались работы по благоустройству. Стартовало обустройство трёх народных троп по губернаторской программе «Пешком», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Работы ведут на улице Ленина. Общая протяжённость «народных троп» составит 384 метра.
«Завершён демонтаж – снят верхний слой грунта, убраны старые тротуарные плиты. Следующим этапом станет укладка песчаной подушки и щебня. После этого дорожки покроют новым асфальтобетоном. Проект также предусматривает установку вдоль дорожек бортового камня и восстановление газонов в местах проведение работ», – рассказали в администрации.Завершить обустройство троп в деревне планируют до конца июля.
Всего в этом году обновят девять подобных пешеходных дорожек. В прошлом году по этой программе благоустроили пять «народных троп».