В Волоколамске прошел фестиваль ретроавтомобилей

21 июня 2026, 18:30

Фото: Дмитрий Беденко

Накануне, 20 июня, в Волоколамске прошел авто- и мотофестиваль «Волок Мотор Фест 2026», собрав уникальную технику и ярких участников. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Анна Лазарева из Звенигорода приехала на фестиваль на ЗАЗ 965 1968 года. Девушка рассказала, что каталась почти на всех классических отечественных автомобилях, но «горбатый запорожец» стал ее любимцем. По ее словам, машина едет очень мягко, а окружающие сигналят и оборачиваются. Отец Анны прибыл на мероприятие на ГАЗ 21 «Волга» 1962 года, и теперь семья подумывает о приобретении «копейки» — ВАЗ 2101.



Гости не обошли стороной и Mercury Grand Marquis 1988 года. Владелец Омари Долидзе рассказал, что автомобиль не оставляет людей равнодушными, используется как машина выходного дня, а в промежутках снимается в кино и сериалах. Именно Mercury стал призером в номинации «Машина мечты. Хочу себе такую».



Также на мероприятии представили еще несколько редких образцов: ГАЗ А 1934 года, пожарный МАЗ 205 1962 года, комплектный УАЗ 469 РХБЗ, мотоцикл DKW и самодельный внедорожник «Краб».