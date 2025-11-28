Несколько человек оказались под завалами в российском городе
В Южно-Сахалинске обрушилась часть строящегося двухэтажного здания. Предварительно, четыре человека пострадали, трое оказались под завалами. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.
По данным ведомства, все произошло днем 28 ноября (по местному времени) в переулке Энергетиков. В этот момент рабочие заливали конструкции бетоном.
На месте работают 16 специалистов и пять единиц техники, включая 11 спасателей и кинологический расчет. Сотрудники СУ СК региона возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Сейчас все причины и обстоятельства ЧП выясняются.
В начале ноября сообщалось, что в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв газа в жилом доме, в результате кооторого частично обрушился один подъезд. Всего пострадали четыре человека.
