Несколько человек оказались под завалами в российском городе

Четыре человека пострадали при обрушении стройобъекта в Южно-Сахалинске
Фото: iStock/Roman Novitskii

В Южно-Сахалинске обрушилась часть строящегося двухэтажного здания. Предварительно, четыре человека пострадали, трое оказались под завалами. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.



По данным ведомства, все произошло днем 28 ноября (по местному времени) в переулке Энергетиков. В этот момент рабочие заливали конструкции бетоном.

На месте работают 16 специалистов и пять единиц техники, включая 11 спасателей и кинологический расчет. Сотрудники СУ СК региона возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Сейчас все причины и обстоятельства ЧП выясняются.

В начале ноября сообщалось, что в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв газа в жилом доме, в результате кооторого частично обрушился один подъезд. Всего пострадали четыре человека.

Лидия Пономарева

