Несколько человек оказались под завалами в российском городе

28 ноября 2025, 08:53

Четыре человека пострадали при обрушении стройобъекта в Южно-Сахалинске

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Южно-Сахалинске обрушилась часть строящегося двухэтажного здания. Предварительно, четыре человека пострадали, трое оказались под завалами. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.