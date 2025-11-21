Подросток из Туапсе убил бабушку топором
Подросток из Туапсе поссорился с 58-летней бабушкой на бытовой почве и забил ее топором. Женщина погибла на месте.
Как сообщает «Лента.ру», происшествие случилось в поселке Южном. После преступления молодой человек пытался замести следы: спрятал оружие и замыл кровь. Его быстро задержали и поместили под стражу. Следствие продолжается, решается вопрос о квалификации действий подростка и мере наказания.
Ранее стало известно, что в Бразилии мать организовала убийство дочери из-за денег. Расправу совершил новый возлюбленный женщины.
