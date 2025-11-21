В Петербурге задержали подозреваемых в узаконивании трех тысяч нелегалов
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции для трех тысяч нелегалов. Об этом 21 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По информации министерства, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Северной столице и Ленобласти взяли генерального директора нескольких коммерческих организаций, а также гражданина одной из стран Средней Азии.
Стражи порядка установили, что иностранец предлагал своим соотечественникам оформить фиктивную регистрацию в хостелах Невского района за сумму от пяти до семи тысяч рублей. Оформление трудового патента обошлось бы мигрантам от 28 до 34 тысяч.
Однако на самом деле они не проживали в этих хостелах, а работали в сферах общественного питания, доставок, на стройках и в такси.
В ходе обысков изъяли мобильные телефоны, печати, бланки и другие документы, имеющие доказательственное значение. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в России».
Одного из фигурантов поместили под стражу, другой находится под домашним арестом. Расследование продолжается, материалы дела передали в УВМ ГУ МВД России для дальнейшего рассмотрения.
