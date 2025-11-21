В Петербурге задержали подозреваемых в узаконивании трех тысяч нелегалов

21 ноября 2025, 13:19

Фото: istockphoto/Dzurag

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции для трех тысяч нелегалов. Об этом 21 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.