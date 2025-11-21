В Омске пенсионерку зарезал бездомный, которого она пустила к себе домой

21 ноября 2025, 13:17

В Омске 73-летняя женщина погибла от ножевого ранения, нанесённого ее новым сожителем — 66-летним бездомным, которого она пригрела у себя дома. Об этом сообщает РИА Новости..