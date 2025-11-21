В Омске пенсионерку зарезал бездомный, которого она пустила к себе домой
В Омске 73-летняя женщина погибла от ножевого ранения, нанесённого ее новым сожителем — 66-летним бездомным, которого она пригрела у себя дома. Об этом сообщает РИА Новости..
По версии следствия, 16 ноября пенсионерка познакомилась с мужчиной у контейнеров для мусора. Он рассказал ей о жизни на улице, и женщина, решив, что встретила «свою судьбу», вопреки протестам родственников, позволила ему остаться у неё. Спустя четыре дня между ними произошла ссора — мужчина не смог вспомнить её причину.
С ножом в шее женщина дошла до соседки, сказав, что её ранил сожитель, и умерла в подъезде. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что он ранее был судим за убийство.
Мужчина арестован. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.
Читайте также: