Объявлен день старта приёма заявок на фотоконкурс «Русская цивилизация»

Фото: сайт rucivilization.ru
С 12 июня по 12 октября этого года состоится IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Его проводит Федеральное агентство по делам национальностей, сообщили в пресс-службе агентства.
«Конкурс проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». Цель – содействие гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России. Мероприятие объединяет фотографов не только регионов России, но и всего мира. Его популярность продолжает расти, с каждым годом фотоконкурс становится всё масштабнее», – говорится в сообщении.В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Ознакомиться с его правилами и подать заявку можно на сайте. Приём заявок продлится с 12 июня по 5 октября.
В состав жюри входят известные в стране и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актёры и фотожурналисты. По результатам конкурса они определят лучшие работы.
Награждение победителей Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» состоится в преддверии Дня народного единства на одной из популярных площадок Москвы. Награды вручат в семи номинациях: «Семейные ценности», «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Мир. Созидание. Жизнь.». Помимо этого, будет вручены Гран-при за лучшую фотографию, Приз зрительских симпатий, а также приз в специальной номинации «Многодетная семья России».
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Лора Луганская