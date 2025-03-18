Стартовал приём заявок на конкурс наставников «Быть, а не казаться!»

Фото: сайт бытьнаставником.рф
Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», который ранее стартовал в пресс-центре ТАСС. Об этом сообщили его организаторы.
Конкурс по поручению президента Владимира Путина проводят Роспатриотцентр Росмолодёжи совместно с Движением Первых и Центром «ВОИН» при поддержке Ассоциации Добро.рф. Регистрация открыта на сайте до 20 апреля.
Конкурс «Быть, а не казаться!» призван распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания по всей России, сформировать кадровый резерв в этой сфере, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников спецоперации. В нём могут участвовать студенты, специалисты по воспитанию, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов в возрасте от 16 лет.
Специальной внеконкурсной номинацией станет «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.
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Конкурс «Быть, а не казаться!» призван распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания по всей России, сформировать кадровый резерв в этой сфере, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников спецоперации. В нём могут участвовать студенты, специалисты по воспитанию, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов в возрасте от 16 лет.
«Конкурс «Быть, а не казаться!» подтвердил свою востребованность. Многие участники выступили наставниками флагманского проекта Движения Первых Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, вдохновляют своим примером молодое поколение», – отметил Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов.В этом году участники могут выбрать одну из пяти основных номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе», приуроченной к объявленному президентом Году защитника Отечества.
Специальной внеконкурсной номинацией станет «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.
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Лора Луганская