В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn
14 марта 2025 года в Московской области начался конкурс лучших инициатив в сфере экологии. Его цель — объединить усилия общества для решения экологических проблем. Работы участников оценит независимое экспертное жюри, а самые перспективные проекты представят в июне на экоярмарке. Организатором выступает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Подробные условия конкурса опубликованы на сайте Ярмарки экологических проектов.
В прошлом году одной из самых востребованных номинаций стала «Эко-просвещение и волонтёрство». Она собрала наибольшее количество заявок и отличилась высоким уровнем проработки идей.
В числе поддержанных инициатив оказался проект «Живые родники», направленный на исследование родниковой воды. Специалисты провели её качественный анализ и оценили пригодность для употребления. В результате жители Москвы, Подмосковья и соседних регионов смогут получить достоверную информацию о состоянии природных источников.
Читайте также:
В России стартует XII эколого-патриотическая акция «Во имя любви, вечности и жизни»
В Московской области запустили ещё четыре зарядные станции для электрокаров
Грачи вернулись в Московскую область раньше обычного
В прошлом году одной из самых востребованных номинаций стала «Эко-просвещение и волонтёрство». Она собрала наибольшее количество заявок и отличилась высоким уровнем проработки идей.
В числе поддержанных инициатив оказался проект «Живые родники», направленный на исследование родниковой воды. Специалисты провели её качественный анализ и оценили пригодность для употребления. В результате жители Москвы, Подмосковья и соседних регионов смогут получить достоверную информацию о состоянии природных источников.
Читайте также:
В России стартует XII эколого-патриотическая акция «Во имя любви, вечности и жизни»
В Московской области запустили ещё четыре зарядные станции для электрокаров
Грачи вернулись в Московскую область раньше обычного
Дайана Хусинова