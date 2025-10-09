В Подмосковье обновили более 150 км электросетей и подстанций в 2025 году
Энергетики Подмосковья выполнили весь объём работ по программе повышения надежности электроснабжения в 11 округах региона. Программу реализует Министерство энергетики Московской области совместно с компанией «Мособлэнерго».
Полностью завершили работы в Дзержинском, Егорьевске, Коломне, Клину, Реутове, Сергиево-Посадском, Серебряных Прудах, Лыткарине, Солнечногорске, Мытищах и Электростали. Ещё в 15 округах — на 90%.
С начала года энергетики отремонтировали 54 км линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ и 65 подстанций, построили и реконструировали 86,6 км ЛЭП и 98 трансформаторных подстанций. Расчистили более 95% охранных зон вдоль воздушных линий.
«Мы несколько лет подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Акцент делаем на тех районах, где раньше было много обращений от жителей. Программа выполняется в срок и в полном объёме», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
В целом по Подмосковью уже выполнили более 90% всех мероприятий — это ремонты, реконструкция и строительство 269/331 запланированных объектов.
Главная цель программы — повысить стабильность подачи электроэнергии и снизить риск технологических нарушений. Работы ведут параллельно с другими производственными программами компании.
По вопросам электроснабжения жители Московской области всегда могут обращаться на горячую линию «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.