В Подмосковье обновили более 150 км электросетей и подстанций в 2025 году

09 октября 2025, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Энергетики Подмосковья выполнили весь объём работ по программе повышения надежности электроснабжения в 11 округах региона. Программу реализует Министерство энергетики Московской области совместно с компанией «Мособлэнерго».





Полностью завершили работы в Дзержинском, Егорьевске, Коломне, Клину, Реутове, Сергиево-Посадском, Серебряных Прудах, Лыткарине, Солнечногорске, Мытищах и Электростали. Ещё в 15 округах — на 90%.



С начала года энергетики отремонтировали 54 км линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ и 65 подстанций, построили и реконструировали 86,6 км ЛЭП и 98 трансформаторных подстанций. Расчистили более 95% охранных зон вдоль воздушных линий.





«Мы несколько лет подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Акцент делаем на тех районах, где раньше было много обращений от жителей. Программа выполняется в срок и в полном объёме», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.