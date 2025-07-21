Раменский парк приглашает на танцы, йогу и эстафеты на открытом воздухе

21 июля 2025, 18:48

Фото: Алексей Гречушников

Насыщенный день с разнообразными мероприятиями ждёт посетителей Раменского парка во вторник, 22 июля. На площади Лира с 16 часов пройдут спортивные эстафеты для детей, где юные участники смогут проявить ловкость и командный дух.







«Сразу после эстафет на той же площади Лира начнётся творческий мастер-класс «Мастерим своими руками». А вечером пройдёт открытая тренировка по танцам в стиле меренге. Участники смогут окунуться в атмосферу зажигательных ритмов и научиться танцевать под руководством опытных инструкторов», – рассказали в пресс-службе.