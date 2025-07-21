Раменский парк приглашает на танцы, йогу и эстафеты на открытом воздухе
Насыщенный день с разнообразными мероприятиями ждёт посетителей Раменского парка во вторник, 22 июля. На площади Лира с 16 часов пройдут спортивные эстафеты для детей, где юные участники смогут проявить ловкость и командный дух.
«Сразу после эстафет на той же площади Лира начнётся творческий мастер-класс «Мастерим своими руками». А вечером пройдёт открытая тренировка по танцам в стиле меренге. Участники смогут окунуться в атмосферу зажигательных ритмов и научиться танцевать под руководством опытных инструкторов», – рассказали в пресс-службе.Параллельно на поляне у площади Амфитеатр пройдёт занятие по йоге.
Не менее интересной будет пятница. С 16 часов на поляне у площади Амфитеатр снова пройдёт занятие по йоге. Затем на площади Лира устроят «Весёлые старты» для детей. Завершится день творческим мастер-классом «Мастерим своими руками» на площади Лира.
В субботу жителей ждут такие мероприятия, как занятие по танцам от танцевального коллектива «Вдохновение» для участников клуба «Активное Долголетие», мастер-класс по гавайским танцам, спортивная игровая программа.
В воскресенье на баскетбольной площадке состоится открытая спортивная тренировка «Здоровая спина». На площади Лира пройдёт детская анимационная программа. Завершатся мероприятия ретро-танцами на той же площади.