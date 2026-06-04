Объявлены участники литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ»

04 июня 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В усадьбе Вязёмы Музея-заповедника А.С. Пушкина 6 и 7 июня будет проходить VI литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ». Событие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В этом году участниками фестиваля станут народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актриса театра и кино Ирина Горбачёва, певец и композитор Пётр Налич, актрисы Екатерина Волкова и Агния Кузнецова, музыкальные дуэты SOCRAT & LERA, а также Кай и Гетера.

«Отдельным событием фестивальной программы в субботу станут выступления «Литературной гостиной Дмитрия Кравченко» и Творческого Союза «Волшебный Вторник». В рамках программы «Открытый микрофон» каждый желающий сможет выйти на сцену и прочитать собственные произведения или любимые стихи. Юным посетителям покажут спектакль «Лукоморье» по произведениям Пушкина от продюсерского центра «Триумф», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО