Объявлены участники литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ»
В усадьбе Вязёмы Музея-заповедника А.С. Пушкина 6 и 7 июня будет проходить VI литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ». Событие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году участниками фестиваля станут народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актриса театра и кино Ирина Горбачёва, певец и композитор Пётр Налич, актрисы Екатерина Волкова и Агния Кузнецова, музыкальные дуэты SOCRAT & LERA, а также Кай и Гетера.
«Отдельным событием фестивальной программы в субботу станут выступления «Литературной гостиной Дмитрия Кравченко» и Творческого Союза «Волшебный Вторник». В рамках программы «Открытый микрофон» каждый желающий сможет выйти на сцену и прочитать собственные произведения или любимые стихи. Юным посетителям покажут спектакль «Лукоморье» по произведениям Пушкина от продюсерского центра «Триумф», – рассказали в пресс-службе.
Особую атмосферу фестиваля создаст уличный театр «Сосферас», перформансы которого пройдут в прогулочных пространствах усадьбы.
Ярким завершением проекта станет показ нового семейного фильма режиссёра Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане». Он пройдёт под открытым небом в воскресный вечер. Вход будет свободным для всех желающих. Кроме того, гости смогут осмотреть экспозицию музея.
Программа фестиваля и билеты доступны на сайте Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.