У сотрудников подмосковных домов культуры будет единая форменная одежда

28 августа 2025, 20:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье разработали эскизы форменной одежды для сотрудников 50 домов культуры, участвующих в масштабном проекте «Умный ДК». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«В рамках проекта были представлены варианты форменной одежды для работников учреждений на основе брендбука домов культуры Подмосковья. Комплекты для администраторов, технических специалистов, гардеробщиков и билетёров выполнены в едином фирменном стиле. Индивидуальный логотип учреждения культуры размещается на специальных бейджах», – пояснил в ведомстве.