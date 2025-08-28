У сотрудников подмосковных домов культуры будет единая форменная одежда
В Подмосковье разработали эскизы форменной одежды для сотрудников 50 домов культуры, участвующих в масштабном проекте «Умный ДК». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В рамках проекта были представлены варианты форменной одежды для работников учреждений на основе брендбука домов культуры Подмосковья. Комплекты для администраторов, технических специалистов, гардеробщиков и билетёров выполнены в едином фирменном стиле. Индивидуальный логотип учреждения культуры размещается на специальных бейджах», – пояснил в ведомстве.Проект «Умный ДК» с участием 50 домов культуры стартовал в регионе в этом году. Задача – сделать их доступнее для жителей разных возрастов. В ДК-участниках проекта внедряют единый фирменный стиль оформления, запускают новые онлайн-сервисы.
Например, в рамках проекта заработал цифровой сервис «Открытый ДК», благодаря которому жители региона могут забронировать помещение и оборудование в домах культуры для проведения мероприятий Больше информации о работе подмосковных домов культуры можно найти на портале «МОё Подмосковье».