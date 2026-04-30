Достижения.рф

Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более 56 000 питомцев

оригинал

В областном реестре сегодня числятся уже более 56 000 домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.



Система обязательной регистрации собак действует в Московской области с 2023 года. Учёту подлежат все собаки – и взрослые, и щенки. Постановка на учёт обязательна в течение 14 дней с момента достижения питомцем трёхмесячного возраста или с даты его приобретения.

Процедура регистрации проста и доступна. Лучше всего лично обратиться в государственный ветеринарный пункт с паспортом и документом на животное. Питомцу установят микрочип, заполнят заявление, и данные сразу попадут в единую базу.

Записаться на приём в ближайшую ветеринарную клинику можно на региональном портале госуслуг, а найти график работы и построить маршрут до клиники – на сайте «МОй АПК».

Если животное уже чипировано, пройти процедуру можно, не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявление и приложить к нему цифровые фотографии морды питомца анфас.

В министерстве напомнили, что отсутствие регистрации – это административно наказуемое деяние. Размер штрафов для физлиц составляет от 1500 до 3000 рублей. Должностным лицам нарушение обойдётся от 5000 до 15 000 рублей, а юридическим – от 15 000 до 30 000.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0