Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более 56 000 питомцев
В областном реестре сегодня числятся уже более 56 000 домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Система обязательной регистрации собак действует в Московской области с 2023 года. Учёту подлежат все собаки – и взрослые, и щенки. Постановка на учёт обязательна в течение 14 дней с момента достижения питомцем трёхмесячного возраста или с даты его приобретения.
Процедура регистрации проста и доступна. Лучше всего лично обратиться в государственный ветеринарный пункт с паспортом и документом на животное. Питомцу установят микрочип, заполнят заявление, и данные сразу попадут в единую базу.
Записаться на приём в ближайшую ветеринарную клинику можно на региональном портале госуслуг, а найти график работы и построить маршрут до клиники – на сайте «МОй АПК».
Если животное уже чипировано, пройти процедуру можно, не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявление и приложить к нему цифровые фотографии морды питомца анфас.
В министерстве напомнили, что отсутствие регистрации – это административно наказуемое деяние. Размер штрафов для физлиц составляет от 1500 до 3000 рублей. Должностным лицам нарушение обойдётся от 5000 до 15 000 рублей, а юридическим – от 15 000 до 30 000.
