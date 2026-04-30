Подмосковные ветеринарные клиники изменили график работы на майские праздники
Режим работы ряда государственных ветеринарных клиник Московской области в период майских праздников изменится. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Жители Подмосковья по-прежнему смогут получить услуги для питомцев, но в некоторых учреждениях будет скорректирован график.
В ведомстве рекомендуют владельцам животных заранее уточнять время приёма в выбранной клинике.
«Сделать это можно через единый контакт-центр ветеринарии по телефону +7 (495) 668-01-25. Звонки обрабатывает голосовой помощник «Вита». При обращении запросите соединение с оператором, который даст актуальную информацию по конкретному филиалу», – уточнили в Минсельхозпроде.Там напомнили, что найти ближайшую клинику можно на интерактивной карте портала «Мой АПК».