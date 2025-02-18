Объём бытовых услуг в Подмосковье за год вырос более чем на 8,5%

Объём бытовых услуг населению в Подмосковье в прошлом году составил 169,8 млрд рублей. В сопоставимой оценке это на 8,6% больше уровня 2023-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области со ссылкой на данные Мосстата.