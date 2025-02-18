Объём бытовых услуг в Подмосковье за год вырос более чем на 8,5%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Объём бытовых услуг населению в Подмосковье в прошлом году составил 169,8 млрд рублей. В сопоставимой оценке это на 8,6% больше уровня 2023-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области со ссылкой на данные Мосстата.
При этом в общем объёме платных услуг в регионе доля бытовых достигла 17,9%.
За год в сфере бытовых услуг было создано более 1,1 тыс. рабочих мест.
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«Самое значимое увеличение объёма продаж в прошлом году было по услугам фотоателье. Оборот составил 2 млрд рублей или 147,5% по сравнению с годом ранее. По парикмахерским и косметическим услугам объём вырос на 14,3 млрд рублей, то есть на 114,4% к показателям 2023 года. Прирост наблюдается также по услугам ремонта бытовой техники и оборудования, изготовлению металлоизделий, технического обслуживания транспортных средств», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что больше всего предприятий бытового обслуживания в прошлом году открыли в Воскресенске, Сергиево-Посадском, Коломенском, Орехово-Зуевском и Пушкинском городских округах.
За год в сфере бытовых услуг было создано более 1,1 тыс. рабочих мест.
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Лора Луганская