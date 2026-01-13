Объём отходов в новогодние праздники увеличился в Московском регионе на 30%
Жители Москвы и Подмосковья использовали в новогодние каникулы почти в два раза больше стеклянной тары, чем в декабре. Такая динамика по стеклу сохраняется шестой год подряд, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Рост демонстрируют и другие фракции вторсырья: бумага и картон – плюс 60%; алюминиевые банки, ПЭТ-бутылки и пластик – плюс 50%. Суммарный объём отходов в праздники увеличился на 30%.
Как рассказали в ведомстве, собранную упаковку принимают современные комплексы переработки отходов, где извлекают более 40 видов полезных компонентов. Далее они отправляются переработчикам и возвращаются в хозяйственный оборот в виде новой картонной упаковки и бумаги; стройматериалов и утеплителей; ПЭТ-гранул для производства новых бутылок и контейнеров; металла для промышленности.
Правила использования контейнеров для отходов можно найти на сайте.
