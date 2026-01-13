Объём отходов в новогодние праздники увеличился в Московском регионе на 30%

13 января 2026, 22:20

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Жители Москвы и Подмосковья использовали в новогодние каникулы почти в два раза больше стеклянной тары, чем в декабре. Такая динамика по стеклу сохраняется шестой год подряд, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.