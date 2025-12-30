Достижения.рф

В Подмосковье наградили победителей конкурса лучших подъездов

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области прошла церемония награждения победителей и призёров конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.



Имена победителей определила межведомственная комиссия ещё в ноябре по итогам выездных проверок.

Победители, представившие самые ухоженные и креативно оформленные подъезды региона, получили благодарности. Инспекторы министерства вручили им дипломы и сертификаты на поездки.

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в Реутове, второй – в Балашихе, третье – в Орехово-Зуеве.

В номинации «Лучший тематический подъезд» были отмечены подъезды в Балашихе, Мытищах и Истре.

Церемония награждения стала финалом ежегодного конкурса, целью которого было поощрить инициативу жителей и управляющих организаций в создании комфортной среды в многоквартирных домах.
Лора Луганская

