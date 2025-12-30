В Подмосковье наградили победителей конкурса лучших подъездов
В Московской области прошла церемония награждения победителей и призёров конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Имена победителей определила межведомственная комиссия ещё в ноябре по итогам выездных проверок.
Победители, представившие самые ухоженные и креативно оформленные подъезды региона, получили благодарности. Инспекторы министерства вручили им дипломы и сертификаты на поездки.
В номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в Реутове, второй – в Балашихе, третье – в Орехово-Зуеве.
В номинации «Лучший тематический подъезд» были отмечены подъезды в Балашихе, Мытищах и Истре.
Церемония награждения стала финалом ежегодного конкурса, целью которого было поощрить инициативу жителей и управляющих организаций в создании комфортной среды в многоквартирных домах.
