В Подмосковье наградили победителей конкурса лучших подъездов

30 декабря 2025, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области прошла церемония награждения победителей и призёров конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.