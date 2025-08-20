Подмосковным предпринимателям расскажут на вебинаре о санитарно-защитных зонах

20 августа 2025, 18:02

оригинал Фото: Istock / Funtap

Предприниматели Московской области 28 августа смогут принять участие в вебинаре «Санитарно-защитная зона: требования, порядок установления и ответственность». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Встреча состоится на площадке TrueConf при поддержке уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье. Она начнётся в 11:00.



«Участники узнают, что такое санитарно-защитная зона, кто обязан её устанавливать, какие существуют размеры в зависимости от класса опасности, в чём приоритетность для промышленных и социальных объектов. Кроме того, им расскажут о действующем санитарном законодательстве и требованиях СанПиН», – отметили в ведомстве.