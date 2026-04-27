Объём промпроизводства в Подмосковье за пять лет вырос в два раза
Экономика Московской области развивается, несмотря на санкционное давление. Отмечается рост инвестиций и промышленного производства. Это движение задано Народной программой «Единой России», рассказал депутат Мособлдумы, председатель комитета регионального парламента по бюджету Тарас Ефимов, сообщает пресс-служба партии.
Московская область входит в тройку лучших регионов объему валового регионального продукта наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.
«Объем инвестиций в экономику Подмосковья за последние пять лет вырос почти в 1,8 раза, а промышленное производство — вдвое. Доходы областного бюджета выросли с 900 миллиардов до 1,6 триллиона рублей, а средняя зарплата в промышленной сфере увеличилась на 70% и составляет около 113 тысяч рублей», — сказал Тарас Ефимов.Он отметил, что достичь этих показателей удалось в том числе благодаря введённым по Народной программе преференциям и налоговым вычетам для промышленных инвесторов.
«Такие меры обеспечивают самодостаточность и высокий экономический потенциал Подмосковья», — подчеркнул Тарас Ефимов.Итоги выполнения всероссийской Народной программы в сфере промышленности партийцы подвели на федеральном форуме «Есть результат» в Екатеринбурге. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что государство выделило более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности.
