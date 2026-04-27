В Подмосковье рассказали о системе цифровых выплат
Льготники Московской области могут оформить выплаты в электронном виде. О том, как устроена эта система, рассказал на совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
Он отметил, что всё оформление ведётся через областной портал госуслуг.
«Человеку в личный кабинет приходит предзаполненное заявление. Получатель отмечает, что согласен на получение выплаты. После этого все необходимые проверки система проводит автоматически, рассчитывает, какая заявителю положена выплата, и формирует решение, которое можно подписать нажатием кнопки. А в некоторых случаях и это действие от заявителя не требуется», — сказал Андрей Кирюхин.Он добавил, что сейчас через региональный госпортал можно получить 45 федеральных и 62 региональные услуги. Эту систему планируется развивать. В частности, в настоящее время стоит вопрос о переводе в цифровой формат 36 муниципальных услуг, которые до сих пор оказываются в бумажном виде.