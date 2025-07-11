Обжиться в ЖК «Императорские Мытищи» новосёлам помогла кошка
Жилой комплекс комфорт -класса «Императорское Мытищи» построили в семи километрах от МКАД. Там есть школа на 1,1 тыс. учеников и детсад на 320 воспитанников, а рядом находится лесопарк и Пироговское водохранилище. Об одной из семей, переехавших в ЖК, рассказали в Минжилполитики Московской области.
Квартиру в «Императорских Мытищах» приобрела семья из Челябинка. А ровно год назад у них поселилась коренная жительница Подмосковья — кошка по кличке Ветка.
«Ветка наблюдать за всем, что происходит за окном, отдыхает в раковине и на кровати, нежится в коробках и вместе с хозяевами болеет за любимую хоккейную команду «Трактор». А ещё у нее есть собственный кошачий дом», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что подмосковные застройщики возводят объекты социальной инфраструктуры в жилых комплексах за свой счёт — в рамках договора о комплексном развитии территории.