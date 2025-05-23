Фанатка битцевского маньяка рассмеялась на решение о своем аресте

Фото: istockphoto/AMilkin
Малолетняя фанатка битцевского маньяка, которую обвиняют в убийстве молотком семилетней девочки в Бердянске, рассмеялась на решение суда об ее аресте. Как уточнил Telegram-канал Shot, подсудимая не скрывала своей реакции на приговор.
Накануне сообщалось, что у 14-летней последовательницы серийного убийцы подозревали шизофрению. Подросток была хладнокровна на следственном эксперименте, показывая, как добивала свою жертву, которой предложила «вместе погулять».
По словам знакомых, мать подсудимой не занималась ею и даже не спрашивала, ходит ли та в школу. Семиклассница увлекалась историей битцевского маньяка, но никто не заметил ее интересов, как и агрессии, писали в СМИ.
Читайте также:
Подражательница битцевского маньяка рассказала, что забила молотком девочку в Бердянске
Школьница убила девочку и призналась в любви битцевскому маньяку
Baza: Подросток засунул себе в уретру ручку в Москве
По словам знакомых, мать подсудимой не занималась ею и даже не спрашивала, ходит ли та в школу. Семиклассница увлекалась историей битцевского маньяка, но никто не заметил ее интересов, как и агрессии, писали в СМИ.
Читайте также:
Подражательница битцевского маньяка рассказала, что забила молотком девочку в Бердянске
Школьница убила девочку и призналась в любви битцевскому маньяку
Baza: Подросток засунул себе в уретру ручку в Москве
Никита Кротов