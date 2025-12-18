В Коломне возобновила приём пациентов обновлённая Карасёвская амбулатория

18 декабря 2025, 22:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Коломне после ремонта вновь начала принимать пациентов Карасёвская амбулатория. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В здании выполнили внутренние отделочные работы, заменили системы водоснабжения и отопления, обновили фасад и входную группу.

«Продолжаем ремонтировать наши медучреждения. Сегодня приём пациентов возобновила Карасёвская амбулатория в Коломне. Медицинскую помощь там получают порядка 4500 жителей 29 населённых пунктов. Теперь им предоставлены комфортные условия», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр здравоохранения региона Максим Забелин большое внимание уделяют развитию сельского здравоохранения. Атмосфера тепла и уюта, которая создаётся сегодня в сельских медучреждениях, очень важна и для медиков, и для жителей», – отметил главврач Коломенской больницы Николай Макаров.