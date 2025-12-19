В Орехово-Зуеве пациентке удалили сложную опухоль весом более 10 кг

19 декабря 2025, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы избавили пациентку от опухоли весом более 10 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В хирургическое отделение больницы поступила 59-летняя женщина с жалобами на боли в животе. Врачи диагностировали ей многокамерную кисту яичника диаметром 33 сантиметра.



В отличие от обычных кист, многокамерная имеет несколько разделённых перегородками отсеков, заполненных жидкостью. Новообразование заполнило почти всю брюшную полость и малый таз пациентки, сдавливая внутренние органы.

«В ходе операции выяснилось, что опухоль не просто большая, а ещё и плотно срослась с участком кишечника, что увеличивало сложность и риски. Наша команда сработала профессионально, и в течение двух часов кисту удалили без каких-либо осложнений», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Орехово-Зуевской больницы Олег Денисов.