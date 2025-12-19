В Орехово-Зуеве пациентке удалили сложную опухоль весом более 10 кг
Врачи Орехово-Зуевской больницы избавили пациентку от опухоли весом более 10 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение больницы поступила 59-летняя женщина с жалобами на боли в животе. Врачи диагностировали ей многокамерную кисту яичника диаметром 33 сантиметра.
В отличие от обычных кист, многокамерная имеет несколько разделённых перегородками отсеков, заполненных жидкостью. Новообразование заполнило почти всю брюшную полость и малый таз пациентки, сдавливая внутренние органы.
«В ходе операции выяснилось, что опухоль не просто большая, а ещё и плотно срослась с участком кишечника, что увеличивало сложность и риски. Наша команда сработала профессионально, и в течение двух часов кисту удалили без каких-либо осложнений», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Орехово-Зуевской больницы Олег Денисов.Сейчас пациентка идёт на поправку и готовится к выписке.
Как отметил врач, женщина годами ходила с опухолью, постепенно привыкая к дискомфорту. Она связывала увеличение живота и боли с лишним весом и возрастом. Образование не только ухудшало качество жизни, но и несло прямую угрозу из-за риска разрыва или злокачественного перерождения.
Денисов напомнил, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога не реже раза в год. Выявленные на ранней стадии заболевания эффективнее поддаются лечению.