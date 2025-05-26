Врачи Подмосковья провели более 15 тыс. онлайн-консультаций с коллегами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 15 тысяч телемедицинских консультаций с коллегами провели врачи Московской области с начала 2025 года. Информацию об этом пресс-служба регионального министерства здравоохранения разместила в соцсетях ведомства.
«Если у врача возникают вопросы при постановке диагноза или назначении лечения, он может проконсультироваться в онлайн-режиме с коллегами из областных больниц или ведущих медицинских организаций региона — Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля или МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Всего с начала текущего года подмосковные врачи воспользовались такой возможностью свыше 15 тысяч раз», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В министерстве также напомнили, что жители региона могут получить телемедицинскую консультацию по результатам диспансеризации или для продления льготного рецепта.
Пресс-служба Минздрава Московской области публикуют информацию о здравоохранении в регионе на своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также в Telegram-канале «Разборчивым почерком».
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