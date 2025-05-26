В Детском центре Рошаля спасли проглотившего гвоздь мальчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля достали из желудка ребёнка гвоздь. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В клинику экстренно поступил четырёхлетний мальчик, проглотивший гвоздь. Как рассказала мать, это произошло во время ремонта дома. Женщина заметила, что сын начал кашлять, а в слюне появилась кровь.
Ещё несколько часов маленький пациент провёл под наблюдением в хирургическом отделении, но в тот же день был выписан домой.
В региональном Минздраве призвали родителей внимательно следить за детьми, особенно в опасной обстановке. При необходимости нужно сразу обращаться за медицинской помощью.
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«Опасность была серьёзной. Острый предмет мог перфорировать стенки пищевода или желудка, вызвав кровотечение и даже перитонит – воспаление внутренностей брюшины. Однако своевременно начатое вмешательство помогло избежать последствий. Рентгенография подтвердила наличие гвоздя в желудке. Затем мы выполнили гастроскопию – аккуратно захватили гвоздь за острый конец специальными щипцами и извлекли через рот. Процедура заняла около 20 минут», – рассказал врач-эндоскопист Руслан Мусаев.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Ещё несколько часов маленький пациент провёл под наблюдением в хирургическом отделении, но в тот же день был выписан домой.
В региональном Минздраве призвали родителей внимательно следить за детьми, особенно в опасной обстановке. При необходимости нужно сразу обращаться за медицинской помощью.
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Лора Луганская