Жителям Подмосковья доступны 80 проактивных и комплексных онлайн-услуг
Для жителей Подмосковья доступны 52 проактивные услуги и 28 комплексные онлайн-услуги по разным жизненным ситуациям. Они позволяют решать сложные вопросы без бюрократии, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Проактивный формат избавляет от необходимости самостоятельно искать те или иные услуги.
«При наступлении подходящего времени предзаполненное заявление поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале. Останется только сверить указанные данные и отправить заявление в ведомство. Например, заявление наежемесячную выплату отдельным категориям граждан, оформление подарочного набора юбилярам, предоставление выплаты будущим мамам, родителям детей-инвалидов поступает проактивно», – пояснили в ведомстве.Вместо того, чтобы искать каждую услугу отдельно, можно выбрать жизненную ситуацию и получить все ключевые услуги в рамках одного комплекса. Например, по одному заявлению на региональном портале можно оформить до 17 мер поддержки для защитников Отечества, записать ребёнка в несколько кружков и секций, получить несколько социальных справок.
Преимущество для заявителей состоит в экономии времени и снижении рисков ошибок при заполнении заявления, а также в сокращении сроков рассмотрения обращений за счёт межведомственного электронного взаимодействия.