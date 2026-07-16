Жителям Подмосковья доступны 80 проактивных и комплексных онлайн-услуг

16 июля 2026, 19:58

оригинал Фото: медиасток.рф

Для жителей Подмосковья доступны 52 проактивные услуги и 28 комплексные онлайн-услуги по разным жизненным ситуациям. Они позволяют решать сложные вопросы без бюрократии, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Проактивный формат избавляет от необходимости самостоятельно искать те или иные услуги.

«При наступлении подходящего времени предзаполненное заявление поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале. Останется только сверить указанные данные и отправить заявление в ведомство. Например, заявление наежемесячную выплату отдельным категориям граждан, оформление подарочного набора юбилярам, предоставление выплаты будущим мамам, родителям детей-инвалидов поступает проактивно», – пояснили в ведомстве.