В больницы Подмосковья поступило свыше 60 единиц офтальмологического оборудования

16 июля 2026, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медицинские организации Московской области с начала года поступило более 60 единиц современного офтальмологического оборудования для диагностики и лечения заболеваний органов зрения. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Это когерентные томографы, микрохирургические системы, ультразвуковые приборы, лазеры и другая высокотехнологичная техника.

«Такое оборудование позволяет своевременно выявлять заболевания глаз, проводить высокоточную диагностику, делать сложные операции. С начала года в медицинские организации Подмосковья поступило 66 единиц подобной техники на 223 миллиона рублей. Благодаря этому жители региона могут получать качественную помощь рядом с домом», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.