Подмосковье поддержит расширение производства компьютерных комплектующих

16 июля 2026, 20:16

оригинал Фото: IStock/DragonImages

Компания ООО «КАРТАС» вложит около 200 миллионов рублей в расширение производства на действующей площадке в Истрн. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Предприятие наладит производство высокотехнологической гофроупаковки как для собственных нужд, так и для продажи сторонним покупателям.

«Более четверти от суммы инвестиций в проект в формате льготного займа компании предоставит Фонд развития промышленности Московской области. Выделение 50,8 млн рублей уже одобрено. Средства направят на адаптацию технологического оснащения, приобретение оборудования, его монтаж и наладку и другие статьи расходов в рамках проекта», – отметила Зиновьева.