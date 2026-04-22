Одинцовская команда стала чемпионом Школьной лиги по шахматам
Команда Одинцовского городского округа выиграла Школьную лигу по шахматам сезона 2025/2026. Второе и третье места заняли школьники из Щёлкова и Раменского, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Финал четырёх» по шахматам состоялся в усадьбе Гребнево Щёлковского городского округа.
«За победу боролись команды Щёлкова, Дубны, Одинцовского и Раменского округов. Сильнейшими стали шахматисты из Одинцова, набравшие в финале 34,5 очка. Команда Щёлкова взяла серебро с результатом 15,5 очков, а школьники из Раменского замкнули тройку лучших, набрав 12,5 очков», – рассказали в пресс-службе.Как напомнили в ведомстве, соревнования регионального этапа Школьной лиги проходят в четырёх дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматах.
Концепция Единой школьной лиги Подмосковья разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом. В областном этапе лиги участвуют 336 команд, которые соревнуются в четырёх видах спорта. В каждой дисциплине представлено по 56 коллективов.
