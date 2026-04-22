Пловцы из Подмосковья завоевали три награды в финале Кубка России
Спортсмены из Московской области завоевали золотую и две бронзовые медали в финале Кубка России по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В стартах мужчин на 1500 метров вольным стилем первенствовал Александр Степанов. На пьедестал также поднялись спортсмены из Ростовской и Волгоградской областей.
«На 200-метровке баттерфляем бронзовым призёром стал Герман Зажирский. Золото и серебро вщяли пловцы из Самарской и Пензенской областей. Ещё одну бронзу команде Подмосковья принёс Роман Акимов на дистанции 200 метров вольным стилем. Первое и второе места заняли пловцы из Волгоградской области и Москвы», – рассказали в ведомстве.
Все три подмосковных пловца представляют областной Центр олимпийских видов спорта.
Финал Кубка России по плаванию проходил с 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге. Представители более 70 команд разыграли 42 комплекта медалей и путёвки на чемпионат Европы по водным видам спорта, который состоится в Париже.