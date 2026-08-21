Одинцовские урологи спасли от боли пациента с удвоенной почкой

21 августа 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Врачи Одинцовской областной больницы избавили от боли пациента со сложной патологией. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В урологическое отделение экстренно поступил мужчина с сильной и острой болью в пояснице. Обследование выявило редкую аномалию развития мочевыводящих путей – удвоение левой почки в сочетании с камнями. Кандидат медицинских наук Антон Греченков после консультации рекомендовал госпитализацию. Врач-уролог Иван Прокопцев выполнил эндоскопическую операцию. Без разрезов и проколов врачи удалили камни, устранив причину сильной боли.



Пациент отметил профессиональную работу специалистов и рассказал о своём опыте лечения.

«Операция прошла хорошо, сейчас чувствую себя намного лучше. Большая благодарность Ивану Сергеевичу и всей его команде», – сказал он.