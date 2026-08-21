Одинцовские урологи спасли от боли пациента с удвоенной почкой
Врачи Одинцовской областной больницы избавили от боли пациента со сложной патологией. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В урологическое отделение экстренно поступил мужчина с сильной и острой болью в пояснице. Обследование выявило редкую аномалию развития мочевыводящих путей – удвоение левой почки в сочетании с камнями. Кандидат медицинских наук Антон Греченков после консультации рекомендовал госпитализацию. Врач-уролог Иван Прокопцев выполнил эндоскопическую операцию. Без разрезов и проколов врачи удалили камни, устранив причину сильной боли.
Пациент отметил профессиональную работу специалистов и рассказал о своём опыте лечения.
«Операция прошла хорошо, сейчас чувствую себя намного лучше. Большая благодарность Ивану Сергеевичу и всей его команде», – сказал он.Как отметили в ведомстве, современные эндоскопические методы позволяют проводить сложные вмешательства максимально щадяще. Это помогает пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни.