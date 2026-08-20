В Московской области запустили детективную игру о ВИЧ «По следу вируса»

20 августа 2026, 21:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье запустили интерактивную игру «По следу вируса». Участие в ней позволит каждому проверить, что он знает о ВИЧ, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Там напомнили, что ВИЧ может коснуться любого, независимо от возраста, профессии, образа жизни и убеждений. Однако знания помогают вовремя принимать решения, заботиться о себе и близких и не верить опасным мифам.

«Жителям Московской области предлагают пройти интерактивную детективную онлайн-игру. Это не лекция и не скучный тест. Игроку предстоит разбираться в ситуациях, искать верные ответы и по ходу сюжета узнавать важное о ВИЧ-инфекции, путях её передачи, профилактике и значении своевременного тестирования», – рассказали в пресс-службе.

«Современный визуальный облик проекта, иллюстрации и графику, помогли создать технологии искусственного интеллекта. Это позволило сократить время на запуск проекта и сосредоточиться на главном – достоверности и увлекательности контента», – поделился главврач Центра СПИД Московской области Рафаэль Яппаров.