Одинцовские урологи вылечили пожилого пациента со сложным заболеванием

11 августа 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Урологи Одинцовской областной больницы спасли пожилого пациента со сложным заболеванием. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.





Появление видимой крови в моче – тревожный симптом, который требует обязательного обращения за медицинской помощью. Именно с такой проблемой в урологическое отделение больницы экстренно поступил пожилой пациент.



Мужчине оперативно провели диагностические исследования и назначили лечение. Благодаря слаженной работе специалистов кровотечение удалось быстро остановить. Уже на следующий день пациент почувствовал себя хорошо.

«Макрогематурия – симптом, который нельзя игнорировать. Чем раньше пациент обращается за медицинской помощью, тем быстрее удаётся установить причину, начать лечение и избежать серьёзных осложнений», – отметил заведующий урологическим отделением Антон Греченков.