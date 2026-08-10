Зарядка с легендой спорта пройдёт 15 августа в парке Подмосковья
15 августа в 10:30 в парке Ветеранов пройдёт открытая зарядка с выдающимся спортсменом Александром Васильевичем Попугаевым. Участников ждёт лёгкая тренировка, полезные упражнения и советы о том, как сохранять бодрость и активность в любом возрасте.
Александр Васильевич поделится собственным спортивным опытом и расскажет о секретах хорошей физической формы. Присоединиться к зарядке смогут все желающие — мероприятие рассчитано на людей разного возраста и уровня подготовки.
Зарядка станет частью передвижной выставки «Это всё ещё я», посвящённой ветеранам спорта и их историям. Экспозиция показывает, что любовь к физической активности не зависит от возраста, а спорт может оставаться важной частью жизни на протяжении многих лет.
Выставка открыта в парке Ветеранов с 7 по 23 августа. До октября она также побывает в шести парках Подмосковья — в Одинцове, Мытищах, Можайске, Подольске, Люберцах и Балашихе.
Проект организовали благотворительные фонды «Дополнительное время» и «Пари и побеждай» совместно с командой «Парков Подмосковья».
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