Зарядка с легендой спорта пройдёт 15 августа в парке Подмосковья

10 августа 2026, 20:59

Александр Попугаев проведёт тренировку на выставке о спорте без возраста

оригинал Александр Попугаев (Фото: фонд «Дополнительное время»)

15 августа в 10:30 в парке Ветеранов пройдёт открытая зарядка с выдающимся спортсменом Александром Васильевичем Попугаевым. Участников ждёт лёгкая тренировка, полезные упражнения и советы о том, как сохранять бодрость и активность в любом возрасте.