Подмосковная тяжелоатлетка Врагова стала призёром первенства Европы

21 октября 2026, 15:43

оригинал Софья Врагова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Бронзовую медаль завоевала представительница Московской области Софья Врагова на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства физической культуры и спорта.





Турнир проходил в албанском городе Дуррес с 12 по 19 октября. В нём приняли участие около 400 атлетов из 38 стран.





«Врагова выступала в весовой категории свыше 86 кг. Награду ей принесло упражнение «толчок», в котором она смогла поднять 130 килограммов», — говорится в сообщении.