Подмосковная тяжелоатлетка Врагова стала призёром первенства Европы
Бронзовую медаль завоевала представительница Московской области Софья Врагова на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства физической культуры и спорта.
Турнир проходил в албанском городе Дуррес с 12 по 19 октября. В нём приняли участие около 400 атлетов из 38 стран.
«Врагова выступала в весовой категории свыше 86 кг. Награду ей принесло упражнение «толчок», в котором она смогла поднять 130 килограммов», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что на счету Софьи уже есть несколько больших достижений: она побеждала на юниорском чемпионате России и выигрывала золото на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике.