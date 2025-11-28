Одинцовских налоговиков поздравили с 35-летием Федеральной налоговой службы

28 ноября 2025, 20:27

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов наградил лучших работников Инспекции Федеральной налоговой службы №22. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Коллектив ИФНС №22 в этом году отмечает юбилей – 35 лет со дня образования налоговых органов России. В честь праздника коллектив вместе с Ивановым наградили руководители Краснознаменска и Власихи, начальник инспекции Алексей Бородачёв, первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, депутат регионального парламента Дмитрий Голубков и председатель Совета депутатов Татьяна Одинцова. Отличившиеся работники налоговой получили около 50 наград.

«За 35 лет произошло становление современной системы налогового администрирования, свершилась цифровая революция, внедрены новые подходы к работе с людьми и бизнесом. Но главное – это труд десятков тысяч специалистов, которые сделали налоговую службу одним из самых эффективных и прогрессивных государственных учреждений. Хочу поздравить всех сотрудников ФНС с этим юбилеем. Спасибо вам за надёжность, культуру работы и верность профессии», – обратился к коллективу ИФНС Иванов.

«Результаты вашей работы – реальные и стабильные. Так, за последние пять лет налоговые доходы бюджета округа выросли почти вдвое – с 12 миллиардов рублей в 2021 году до 20 миллиардов – в 2025-м. Только за 10 месяцев текущего года поступило 16,4 миллиарда – на 2,8 миллиарда больше, чем годом ранее. Такие цифры говорят о хорошем состоянии экономики и о том, что мы вместе с вами наводим порядок в сфере недвижимости и в расчётах», – отметил Иванов.