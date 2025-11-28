Глава Одинцова Иванов встретился в Звенигороде с участником СВО

28 ноября 2025, 16:10

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова навестили участника СВО, жителя Звенигорода Сергея Добрынина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Сергей Леонидович – кавалер трёх орденов Мужества. В 1995 году участвовал в боях по разоружению незаконных бандформирований в Чечне, а с 2022 по 2025 годы прошёл пять командировок в зону спецоперации. На передовой командовал взводом и ротой, сейчас проходит курс реабилитации.

«У вас был непростой путь – участие в операции в Чечне, пять командировок в зону СВО. Знаю, что вы умеете принимать волевые, принципиальные решения, и, самое главное – беречь людей. Хочу высказать благодарность за то, что вы защищаете всех нас, нашу страну, любимую Родину», – сказал Иванов.