Одинцовский округ ищет подрядчика на постройку водопровода в деревне Маслово
Участок сети водоснабжения планируют построить в деревне Маслово Одинцовского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить трубопровод для воды протяжённостью 3 600 метров. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 433 миллиона 335 тысяч 160 рублей. Заявки принимаются до 1 сентября. Финансирование работ предусмотрено из областного и муниципального бюджетов.