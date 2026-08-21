Одинцовский округ ищет подрядчика на постройку водопровода в деревне Маслово

21 августа 2026, 12:50

оригинал Фото: медиасток.рф

Участок сети водоснабжения планируют построить в деревне Маслово Одинцовского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить трубопровод для воды протяжённостью 3 600 метров. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.