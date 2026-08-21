В Подмосковье с начала года заказали в онлайн-режиме около 383 тыс. медсправок
Почти 383 тысячи различных медицинских справок заказали жители Московской области с начала текущего года дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В список документов, которые можно заказать через интернет, входят справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о прививках, выписка из амбулаторной карты, справки о вызове скорой, санаторно-курортные карты для взрослых и детей, справки в бассейн и пр.
«Жители Подмосковья могут получать необходимые медицинские документы в удалённом формате в любое удобное для них время. Для этого им не придётся менять привычный распорядок дня и посещать медицинскую организацию. С начала 2026 года такой возможностью воспользовались почти 383 тысячи раз», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Заказать справку можно с помощью чат-бот Дениса в мессенджере МАХ и на подмосковном портале госуслуг «Здоровье».